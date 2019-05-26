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Мане признался, что Клопп не верил в камбэк Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов против Барселоны

14:48 116 Читати українською
Мане признался, что Клопп не верил в камбэк Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов против Барселоны
Садио Мане и Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Форвард Ливерпуля Садио Мане поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

 

"Мы не должны стесняться того факта, что мы фавориты финала Лиги чемпионов.

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Что касается второго матча полуфинала с Барселоной, Клопп нас очень мотивировал на борьбу, но, честно говоря, даже не верил, что мы это сделаем", – цитирует Мане Get French Football News со ссылкой на TF1.

Напомним, Ливерпуль совершил невероятный камбэк в ответном матче ЛЧ против Барселоны, выиграв со счетом 4:0 (результат первого полуфинала – 0:3).

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Барселона Барселона Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садио Мане Садио Мане
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