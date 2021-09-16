Все начал Натан Аке, который замкнул подачу Грилиша с углового. Второй гол получился несколько комичным – Мукиеле слишком сильно сбросил мяч собственному голкиперу, устроив самострел. До перерыва соперники еще успели обменяться точными ударами Нкунку и Мареза с пенальти.

Манчестер Сити перестрелял Лейпциг: Зинченко ошибался и дал пощечину, бешеный боевик с 9 голами

Вторая половина оказалась еще более результативной. Грилиш к ассисту добавил гол, а затем дырявую оборону РБ Лейпциг пробивали Канселу и Жезус. У "быков" пытался отбиваться все тот же Нкунку. Француз оформил хет-трик, но от разгрома не спас – 6:3. Отметим и Александра Зинченко, который впервые в текущем сезоне вышел со старта.