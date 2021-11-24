Манчестер Сити – ПСЖ: стартовые составы на матч Лиги чемпионов – Зинченко на родной позиции против Месси и Ко
Манчестер Сити в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ принимает ПСЖ. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити – ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдет на сервисе "MEGOGO". Александр Зинченко выйдет в стартовом составе в полузащите.
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Стартовые составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Родри, Зинченко – Марез, Бернарду Силва, Стерлинг.
ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Паредес, Эррера, Гуйе – Месси, Мбаппе, Неймар.
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