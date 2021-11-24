Манчестер Сіті – ПСЖ: стартові склади на матч Ліги чемпіонів – Зінченко на рідній позиції проти Мессі і Ко
Манчестер Сіті в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ приймає ПСЖ. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO". Олександр Зінченко вийде у стартовому складі в півзахисті.
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Стартові склади
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Родрі, Зінченко – Марез, Бернарду Сілва, Стерлінг.
ПСЖ: Навас – Хакімі, Маркіньйос, Кімпембе, Мендеш – Паредес, Еррера, Гуйє – Мессі, Мбаппе, Неймар.
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