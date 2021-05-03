Матч Манчестер Сити – ПСЖ стартует 4 мая в 22:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1". Там же в 20:30 начнется студия "Ночь Лиги чемпионов", которая сначала анонсирует поединок, а в 23:55 подведет итоги. Прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов можно смотреть онлайн на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Манчестер Сити – ПСЖ, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Манчестер Сити выиграл первую часть противостояния, оформив камбэк на поле ПСЖ. Пеп Гвардиола снова немного перемудрил со стартовым планом (подготовил новую структуру прессинга). Хроническая болезнь каталонца в Лиге чемпионов, но на этот раз он вовремя спохватился, вернулся к привычному варианту прессинга и изменил картину игры в свою пользу. "Горожане" с помощью Зинченко вырвали победу – украинец отметился ассистом.

ПСЖ получил психологический удар, но не выпал в нокдаун. На выходных команда Маурисио Почеттино продолжила борьбу за титул в чемпионате Франции. Парижане благодаря голам Неймара и Маркиньоса переиграли крепкий Ланс и не пустили конкурента в отрыв. У Манчестер Сити, в свою очередь, конкурентов на внутренней арене уже нет. Гвардиола провел тотальную ротацию, дав отдых лидерам, однако спокойно справился с Кристал Пэлас.

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Учитывая результат первого матча, явным фаворитом на выход в финал считается Манчестер Сити. Специалисты William Hill на итоговый успех "горожан" дают мизерный коэффициент – 1.14, а на сенсацию от ПСЖ – 5. Авторитетная контора Bwin еще меньше верит в парижан: проход Сити – 1.12, проход ПСЖ – 5.25.

Что касается отдельно взятого поединка на Этихаде, то букмекеры прогнозируют победу Манчестер Сити. Домашняя виктория Зинченко и Ко оценена William Hill коэффициентом 1.73, ничья – 4.2, а победа французских гостей – 4.33.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше 2,5 Bwin предлагает поставить за 1.57, а на соответствующий тотал меньше – за 2.3. В составе Манчестер Сити голов больше всего ждут от Агуэро (коэффициент – 2.3), а за ПСЖ лучшие шансы отличиться имеет Мбаппе (коэффициент – 2.8), у которого есть незначительные проблемы со здоровьем.

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