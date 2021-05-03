Матч Манчестер Сіті – ПСЖ стартує 4 травня о 22:00. У прямому етері зустріч покаже телеканал "Футбол 1". Там же о 20:30 розпочнеться студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка спершу анонсує поєдинок, а о 23:55 підіб'є підсумки. Пряму трансляцію півфіналу Ліги чемпіонів можна дивитися онлайн на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Манчестер Сіті – ПСЖ, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Манчестер Сіті виграв першу частину протистояння, оформивши камбек на полі ПСЖ. Пеп Гвардіола знову трішки намудрував зі стартовим планом (підготував нову структуру пресингу). Хронічна хвороба каталонця в Лізі чемпіонів, але цього разу він вчасно схаменувся, повернувся до звичного варіанту пресингу та змінив картину гри на свою користь. "Містяни" з допомогою Зінченка вирвали перемогу – українець відзначився асистом.

ПСЖ отримав психологічний удар, але не випав у нокдаун. На вихідних команда Маурісіо Почеттіно продовжила боротьбу за титул у чемпіонаті Франції. Парижани завдяки голам Неймара та Маркіньйоса переграли міцний Ланс і не пустили конкурента у відрив. Манчестер Сіті, своєю чергою, конкурентів на внутрішній арені вже не має. Гвардіола провів тотальну ротацію, давши відпочинок лідерам, однак спокійно впорався з Крістал Пелас.

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Зважаючи на результат першого матчу, явним фаворитом на вихід у фінал вважається Манчестер Сіті. Фахівці William Hill на підсумковий успіх "містян" дають мізерний коефіцієнт – 1.14, а на сенсацію від ПСЖ – 5. Авторитетна контора Bwin ще менше вірить у парижан: прохід Сіті – 1.12, прохід ПСЖ – 5.25.

Що стосується окремо взятого поєдинку на Етіхаді, то тут букмекери прогнозують перемогу Манчестер Сіті. Домашня вікторія Зінченка і Ко оцінена William Hill коефіцієнтом 1.73, нічия – 4.2, а звитяга французьких гостей – 4.33.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше 2,5 Bwin пропонує поставити за 1.57, а на відповідний тотал менше – за 2.3. У складі Ман Сіті голів найбільше чекають від Агуеро (коефіцієнт – 2.3), а за ПСЖ найкращі шанси відзначитися має Мбаппе (коефіцієнт – 2.8), у якого є незначні проблеми зі здоров'ям.

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