toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА БЕНФИКА - ШАХТЕР

Манчестер Сити официально подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков

13:28 66 Читати українською
Манчестер Сити официально подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков
Хосеп Гвардиола / Reuters

Манчестер Сити ожидаемо не захотел мириться с решением УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубковых сезонов 2020/21 и 2021/22.

Апелляция действующих чемпионов Англии была зарегистрирована сегодня (26 февраля), информирует официальный сайт CAS.

Манчестер Сити нанял авторитетного адвоката ради судебного дела с УЕФА – юрист сумел дважды отложить Брекзит

Клуб хочет обжаловать решение УЕФА, датированное 14 февраля, по дисквалификации из еврокубковых соревнований на два следующих сезона. Арбитражный суд начинает сборы рабочей группы, которая будет заниматься изучением дела, поисками новых материалов и другими процессами расследования. Пока неизвестно, когда CAS сможет объявить свой вердикт по апелляции.

Напомним, наказание для Манчестер Сити не ограничивается баном на еврокубки. "Горожане" также должны заплатить 30 млн евро штрафа.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів
09:00
1245
Теги
Главное Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Англия УЕФА Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук