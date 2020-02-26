Манчестер Сити официально подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков

Манчестер Сити ожидаемо не захотел мириться с решением УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубковых сезонов 2020/21 и 2021/22.

Апелляция действующих чемпионов Англии была зарегистрирована сегодня (26 февраля), информирует официальный сайт CAS.

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Клуб хочет обжаловать решение УЕФА, датированное 14 февраля, по дисквалификации из еврокубковых соревнований на два следующих сезона. Арбитражный суд начинает сборы рабочей группы, которая будет заниматься изучением дела, поисками новых материалов и другими процессами расследования. Пока неизвестно, когда CAS сможет объявить свой вердикт по апелляции.

Напомним, наказание для Манчестер Сити не ограничивается баном на еврокубки. "Горожане" также должны заплатить 30 млн евро штрафа.

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