Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації з єврокубків

Манчестер Сіті очікувано не захотів миритися з рішенням УЄФА дискваліфікувати клуб з єврокубкових сезонів 2020/21 та 2021/22.

Апеляція чинних чемпіонів Англії була зареєстрована сьогодні (26 лютого), інформує офіційний сайт CAS.

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Клуб хоче оскаржити рішення УЄФА, датоване 14 лютого, щодо дискваліфікації з єврокубкових змагань на два наступні сезони. Арбітражний суд розпочинає збори робочої групи, яка займатиметься вивченням справи, пошуками нових матеріалів та іншими процесами розслідування. Поки невідомо, коли CAS зможе оголосити свій вердикт стосовно апеляції.

Нагадаємо, покарання для Манчестер Сіті не обмежується баном на єврокубки. "Містяни" також повинні сплатити 30 млн євро штрафу.

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