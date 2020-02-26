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Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації з єврокубків

13:28 165 Читать на русском
Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації з єврокубків
Хосеп Гвардіола / Reuters

Манчестер Сіті очікувано не захотів миритися з рішенням УЄФА дискваліфікувати клуб з єврокубкових сезонів 2020/21 та 2021/22.

Апеляція чинних чемпіонів Англії була зареєстрована сьогодні (26 лютого), інформує офіційний сайт CAS.

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Клуб хоче оскаржити рішення УЄФА, датоване 14 лютого, щодо дискваліфікації з єврокубкових змагань на два наступні сезони. Арбітражний суд розпочинає збори робочої групи, яка займатиметься вивченням справи, пошуками нових матеріалів та іншими процесами розслідування. Поки невідомо, коли CAS зможе оголосити свій вердикт стосовно апеляції.

Нагадаємо, покарання для Манчестер Сіті не обмежується баном на єврокубки. "Містяни" також повинні сплатити 30 млн євро штрафу.

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