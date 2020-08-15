Манчестер Сити – Лион: Зинченко попал в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити – Лион начнётся 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Наш Александр Зинченко остался в запасе.
Манчестер Сити – Лион: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко с горькими воспоминаниями и призрачными надеждами
Стартовые составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу – Фернандиньо, Родри, Гюндоган – де Брюйне, Жезус, Стерлинг
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Б. Силва, Д. Силва, Менди, Марез, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе
Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне – Токо-Экамби, Депай
Запасные: Тэтэрушану, Дёманд, Андерсен, Рафаель, Траоре, Дембеле, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки
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