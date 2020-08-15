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Манчестер Сіті – Ліон: Зінченко потрапив у заявку на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

20:57 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: Зінченко потрапив у заявку на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті – Ліон: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів приймає Ліон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – Ліон розпочнеться 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Наш Олександр Зінченко залишився у запасі.

Манчестер Сіті – Ліон: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко з гіркими спогадами та примарними надіями

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Канселу – Фернандіньо, Родрі, Гюндоган – де Брюйне, Жезус, Стерлінг

Запасні: Браво, Стоунз, Зінченко, Б. Сілва, Д. Сілва, Менді, Марез, Отаменді, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімарайнш, Ауар, Корне – Токо-Екамбі, Депай

Запасні: Тетерушану, Дьоманд, Андерсен, Рафаель, Траоре, Дембеле, Мендес, Рейн-Аделаїд, Лукас, Тете, Бар, Шеркі

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Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Ліон Ліон Олександр Олександр Зінченко
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