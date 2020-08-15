Манчестер Сіті – Ліон: Зінченко потрапив у заявку на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – Ліон розпочнеться 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Наш Олександр Зінченко залишився у запасі.
Манчестер Сіті – Ліон: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко з гіркими спогадами та примарними надіями
Стартові склади
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Канселу – Фернандіньо, Родрі, Гюндоган – де Брюйне, Жезус, Стерлінг
Запасні: Браво, Стоунз, Зінченко, Б. Сілва, Д. Сілва, Менді, Марез, Отаменді, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе
Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімарайнш, Ауар, Корне – Токо-Екамбі, Депай
Запасні: Тетерушану, Дьоманд, Андерсен, Рафаель, Траоре, Дембеле, Мендес, Рейн-Аделаїд, Лукас, Тете, Бар, Шеркі
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