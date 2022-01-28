Вингер Атлетико Янник Карраско, защитник Манчестер Сити Кайл Уокер и хавбек Интера Николо Барелла получили суровое наказание от УЕФА за исключение в матчах 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Карраско и Уокер получили одинаковые наказания из-за своих удалений в заключительном матче группового этапа – игроки дисквалифицированы на 3 поединка, сообщает офіційний сайт УЄФА.

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Таким образом, Атлетико и Манчестер Сити не смогут рассчитывать на них не только в 1/8 финала, но и в первом четвертьфинале, если команды смогут туда добраться. Барелле досталось меньше – полузащитник не поможет Интеру в двух матчах 1/8 финала ЛЧ.

Добавим, что плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля. В рамках 1/8 финала Интер будет противостоять Ливерпулю, Атлетико встретится с Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сити сыграет с лиссабонским Спортингом.

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