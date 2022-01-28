Вінгер Атлетіко Яннік Карраско, захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер та хавбек Інтера Ніколо Барелла отримали суворе покарання від УЄФА за вилучення у матчах 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Карраско та Вокер отримали однакові покарання через свої вилучення у заключному матчі групового етапу – гравці дискваліфіковані на 3 поєдинки, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Таким чином, Атлетіко та Манчестер Сіті не зможуть розраховувати на них не лише у 1/8 фіналу, але й в першому чвертьфіналі, якщо їхні команди зможуть туди дістатись. Бареллі дісталось трохи менше – півзахисник не допоможе Інтеру в двох матчах 1/8 фіналу ЛЧ.

Додамо, що плей-офф Ліги чемпіонів стартує 15 лютого. В рамках 1/8 фіналу Інтер протистоятиме Ліверпулю, Атлетіко зустрінеться з Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сіті зіграє з лісабонським Спортінгом.

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