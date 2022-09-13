В связи со смертью королевы Елизаветы II Манчестер Сити, Челси и Рейнджерс обратились в УЕФА с просьбой исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как информирует Daily Mail, организация ответила на эту просьбу отказом.

Матчи второго тура Лиги чемпионов в Великобритании начнутся без гимна турнира: названа причина

Помимо этого УЕФА решил, что перед матчами британских команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не будут растягивать баннер с логотипом турнира.

Единственный британский клуб, который в ближайшие дни играет в Лиге чемпионов на своём поле и не просил включить гимн Великобритании перед стартовым свистком – это Ливерпуль.

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