УЄФА не дозволив низці британських клубів увімкнути національний гімн перед матчами Ліги чемпіонів, навіть через смерть королеви.

У зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II Манчестер Сіті, Челсі та Рейнджерс звернулися до УЄФА з проханням увімкнути гімн Великобританії перед домашніми матчами другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Як повідомляє Daily Mail, організація відповіла на це прохання відмовою.

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Крім того, УЄФА вирішив, що перед матчами британських команд не буде виконано гімн Ліги чемпіонів, а в центрі поля не розтягуватимуть банер з логотипом турніру.

Єдиний британський клуб, який найближчими днями грає у Лізі чемпіонів на своєму полі і не просив включити гімн Великобританії перед стартовим свистком – це Ліверпуль.

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