Манчестер Сіті приймав Брюгге в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті прогнозовано розгромив гостей з Бельгії, хоча початок зустрічі видався доволі драматичним.

Ліга чемпіонів: ПСЖ драматично втратив три очки з РБ Лейпциг, Аякс у більшості дотиснув Борусію Д, погром від Спортінга

Відкрив рахунок у матчі Фоден, але за 2 хвилини Стоунз вирівняв ситуацію, зрізавши м'яч у власні ворота. Після перерви підопічні Гвардіоли все розставили на свої місця. Ще тричі м'яч побув у воротах Брюгге.

Перемога дозволила Сіті обійти ПСЖ та очолити групу А. Брюгге залишився на 3-й сходинці і, схоже, боротиметься з Бешикташем за вихід у плей-офф Ліги Європи.

Манчестер Сіті розгромив Брюгге – Соболя зжерли монстри, Зінченку красиво показали, чому він так мало грає