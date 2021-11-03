Манчестер Сити принимает Брюгге в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Брюгге стартует на Этихаде в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале MEGOGO Футбол 4.

Эдуард Соболь традиционно выходит в стартовом составе Брюгге, а вот Александр Зинченко в этом сезоне никак не может завоевать доверие Гвардиолы. Вместо украинца слева в обороне играет Канселу.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родри, Бернарду – Марез, Фоден, Грилиш.

Запасные: Штеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Жезус, Зинченко, де Брюйне, Фернандиньо, Палмер.

Брюгге: Миньйоле – Мата, Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь – Ритс, Ванакен, Вормер – Ланг, Де Кетеларе.

Запасные: Ламменс, Уэсли, Мауасса, Рикка, Сова, Искьердо, ван дер Бремпт, Дост, Мбамба-Муанда.

Первый матч между этими командами завершился уверенной победой Манчестера Сити. "Горожане" с 6 очками занимают второе место в группе, а Брюгге, имея в активе 4 балла, идет третьим.

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