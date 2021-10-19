Сражение игроков сборной Украины. Александр Зинченко после восстановления от травмы снова начинает со скамейки запасных, тогда как Эдуард Соболь – в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Финалистам предыдущей ЛЧ нужно непременно побеждать. Команда Гвардиолы отстала на 1 балл от ПСЖ и Брюгге после двух туров. Бельгийский клуб не проигрывал в рамках главного еврокубка 4 матча подряд. Последним, кто бил подопечных Клемана в международных турнирах, было еще киевское Динамо в ЛЕ.

Брюгге – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Полное преимущество гостей в первые 10 минут. Причем самые острые моменты возникают тогда, когда Брюгге рискует сделать робкую вылазку вперед. Дальний заброс на Грилиша завершился голом, но Джек сфолил перед тем, как перебросить голкипера. В еще одном эпизоде ​​Фодена в последний момент перед пустыми воротами опередил защитник. После оригинально разыгранного стандарта центральный защитник Ляпорт с позиции вингера сбрасывал в центр, а опорник Родри в одиночестве расстреливал с двух метров. Еще один гол отменен, на этот раз из-за офсайда.

Фоден выбегал в штрафную на еще один дальний пас. Фил, который номинально действует на позиции центрфорварда, не попал с острого угла. Зато есть первый официально засчитанный удар за почти 20 минут. Скоростной Ланг пытается использовать молниеносные передачи вперед. Единственный интересный атакующий ход Брюгге на старте, впрочем, не доводит до особой остроты. В то же время бельгийцы очень неплохо перекрывают зоны. Максимум позволенного манчестерцам – острые передачи в центр штрафной, где постоянно не хватает людей.

В частности, Соболь солидно держится против набегов Уокера и Мареза. Алжирец даже вынужден покидать свою позицию и идти на противоположный фланг. Бернарду Силве досталось в голову от плеча Маты. Пошла первая кровь. Есть и первый "горчичник". На 30 минуте Канселу забил после роскошного дальнего паса Фодена, который идеально сместился в глубину. Вот это фальшивая девятка от Гвардиолы! Отмечаем и подключение конкурента Зинченко на край вратарской. Канселу сегодня очень вдохновенно действует на левом фланге. Уже 2 гол португальца за 3 тура ЛЧ 2021/22 – столько же, сколько за первые 30 матчей в турнире. Лучший бомбардир Манчестер Сити. Без шансов для украинца.

2 - João Cancelo has scored in two of his last three UEFA Champions League matches, netting as many goals as he managed in his first 30 appearances in the competition. Marauding. pic.twitter.com/V3MTXBgqMe — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021

Соболь хотел повторить свой фокус из домашнего матча против ПСЖ. Острое подключения Эдуарда принесло стандарт. Впоследствии украинец выиграл силовую борьбу на скорости против Фодена, перед которым дальше оставался только один вратарь. Нсоки подсек Мареза на входе в штрафную. Сам же Рияд спокойно реализовал пенальти. Канселу дал по ногам Сова, но тот решил не падать и потерял возможность заработать чистый пенальти. Фоден выводил Мареза на чистую позицию. Первый сейв Миньоле уже в компенсированное время. Статистика ожидаемых голов идеально отражает счет первого тайма (0,04 на 2,04).

Уокер тоже хочет быть бомбардиром. Марез отыграл Соболя пасом на Де Брюйне, а тот вывел правого защитника примерно туда же, откуда забивал Канселу, когда открывал счет. Это уже издевательство. Кори Палмер стал одним из 4 игроков, которых Гвардиола выпустил на замену с 57 по 65 минуты (к сожалению, без Зинченко). И 19-летний хавбек отблагодарил почти сразу. Не прошло и 120 секунд, как игрок молодежной сборной Англии обводным ударом прошил Миньоле после ассиста еще одного джокера, Стерлинга. Статистика ударов за 70 минут поражает: 1:12 (0:6 в створ).

First Champions League goal for Kyle Walker in his 39th appearance ️#UCL pic.twitter.com/y2vVjGN0MB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021

После серии своих замен Брюгге таки размочил счет. Эдерсон спас от удара головой Кетеларе, но Вормер, который вышел на 56-й, выложил еще лучшую передачу на Ванакена. Ганс забивает в 3 матче подряд, к тому же у него ассист – взял прямое участие во всех 4 голах бельгийцев. Сработала и еще одна замена Гвардиолы. Экс-хавбек Шахтера Фернандиньо дальним пасом вывел Мареза один на один с голкипером. Дубль алжирского вингера. Стерлинг дважды выбегает на Миньоле. Не забил, но и так набросали полный мешок. Манчестер Сити уничтожает соперника на выезде и выходит на 1 место до матча ПСЖ. У парижан и Брюгге на 2 балла меньше.