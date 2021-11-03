Манчестер Сіті приймає Брюгге у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Брюгге стартує на Етіхаді о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі MEGOGO Футбол 4.

Едуард Соболь традиційно виходить у стартовому складі Брюгге, а от Олександр Зінченко у цьому сезоні ніяк не може завоювати довіру Гвардіоли. Замість українця зліва в обороні грає Канселу.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родрі, Бернарду – Марез, Фоден, Гріліш.

Запасні: Штеффен, Карсон, Діаш, Аке, Стерлінг, Жезус, Зінченко, де Брюйне, Фернандінью, Палмер.

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мехеле, Хендрі, Нсокі, Соболь – Рітс, Ванакен, Вормер – Ланг, Де Кетеларе.

Запасні: Ламменс, Веслі, Мауасса, Рікка, Сова, Іск'єрдо, ван дер Бремпт, Дост, Мбамба-Муанда.

Перший матч між цими командами завершився впевненою перемогою Манчестер Сіті. "Містяни" з 6 очками посідають друге місце у групі, а Брюгге, маючи в активі 4 бали, йде третім.

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