"После моих слов о "зашкваре" я с Гвардиолой не виделась, потому что база закрыта для посторонних. Но недавно фидбэк был от него.

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У Пепа был день рождения – 50 лет. Зина подошел его поздравить. Ну, Зина – это Зина. Сначала комплименты, хорошие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. "Травит" в своем стиле. Пеп на него посмотрел и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо". Как-то так", – рассказала Зинченко в интервью Вацко Live.

Напомним, жена защитника Манчестер Сити бросила несколько критических стрел в сторону Гвардиолы после вылета в прошлой Лиге чемпионов от Лиона (1:3). Александр не мог похвастаться доверием тренера в начале новой кампании, однако на протяжении последних недель является железным игроком основы "горожан".

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