В нынешнем четвертьфинале Лиги чемпионов есть два сладких пирожочка – Порту и Боруссия. Обе команды явно не способны тягаться с грандами на этой стадии. Во многом, они попали сюда случайно. Дортмунду не повезло особенно сильно, ведь "шмелям" в соперники выпал главный претендент на победу в турнире – Манчестер Сити.

Гвардиола осторожно заговорил о "золоте" Манчестер Сити

Конечно, в турнире еще немало сильнейших коллективов, однако "горожане" даже на фоне сильнейших выглядят лучшими. С 19 декабря по 2 марта они провели впечатляющую серию в 21 победный матч, затем проиграли в дерби с МЮ, а дальше выиграли еще пять поединков подряд с суммарным счетом 14:2 – причем "сухая" серия длится уже четыре встречи. Для Сити просто нет разницы, кого бить и где.

Прямо сейчас в футболе "горожан" невозможно найти слабые места. Кадровая ситуация позволяет Пепу проводить обширную ротацию перед каждым матчем – фактически, у него два равноценных по силе состава. По статистическим меркам это один из самых сильных, ежели не самый сильный, коллектив на планете, а в тактическом плане Манчестер Сити практически неуязвим для конкурентов.

Базовым подходом Гвардиолы остается доминирование через огромное количество подготовительных передач и группу футболистов с фальшивыми позициями, но против закрытых команд в схеме с тремя защитниками тренерский штаб часто использует простые идеи с растягиванием обороны. У "горожан" выходит играть по-разному – и практически всегда это приносит победу.

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Словом, Боруссии сегодня не позавидуешь. Хотя дортмундцам нельзя было бы завидовать даже в случае с попаданием на Порту – "драконы" выглядят стабильнее и организованнее нынешних "шмелей". Даже фантастическая результативность Холланда (пять дублей за два месяца) не спасает сезон подопечных Эдина Терзича: в Бундеслиге они идут аж на пятой позиции, отстав от зоны ЛЧ на семь зачетных баллов – в последних четырех матчах Дортмунд проиграл Баварии (2:4), на последней минуте спасся от поражения Кельну (2:2) и потерпел стратегическое поражение от Айнтрахта. Да и поединки против Севильи в 1/8 финала ЛЧ дались крайне трудно – 3:2 на выезде, 2:2 дома.

Очевидно, что такая слабая Боруссия не может конкурировать с Манчестер Сити. Впрочем, даже в такой форме заметно, что у Дортмунда все очень хорошо с реализацией – это вторая после Баварии команда по количеству голов в Бундеслиге. Да и за плохой настрой этот коллектив до сих пор способен наказывать. Бавария пропускала от "шмелей" два гола еще до 9-й минуты, Кельн пропускал на 3-й, Айнтрахт – на 11-й, Севилья – на 19-й. Вообще, Боруссия остается крайне опасной на старте поединка. Вряд ли это сильно пугает Пепа Гвардиолу, но учитывать эту особенность необходимо.

Для украинцев этот матч интересен еще и в аспекте появления на поле Зинченко. В поединках против Боруссии М тренерский штаб доверился Канселу, но последние два матча португалец пропускал. При этом Уокер выходил на правом фланге обороны в четырех из пяти последних матчей Сити. С другой стороны, Зинченко также получил отдых в АПЛ – вместо него бегал Менди, что было продиктовано закрытой схемой Лестера.

Одинаковые шансы на выход слева сегодня имеют и Канселу, и Зинченко. Все будет зависеть от игровой модели и конкретных задач на этот поединок, но опыт говорит, что на важные матчи в Лиге чемпионов Пеп больше доверяет португальцу.

Кадровая ситуация

Травмированные: Витсель, Загаду, Шмельцер, Санчо, Мукоко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Боруссия Д

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Гюндоган – Стерлинг, Силва, Фоден – де Брюйне

Боруссия Д: Хитц – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллинхэм, Дауд – Азар, Ройс – Холланд

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, что Манчестер Сити – фаворит. Нынешняя Боруссия имеет слишком много проблем, чтобы бороться за выход в полуфинал, но совсем списывать ее не стоит. На самом деле, дортмундцы демонстрируют довольно симпатичный футбол и много забивают, но команду прибивают мелкие детали, которые разбалансируют игру. Тот же Дауд прекрасно работает с мячом, раздавая классные передачи, однако слабо выглядит в позиционной работе. Хуммельс классно читает игру, но ему не хватает скорости. Голкипер Хитц классно работает на "линии", но при этом стабильно допускает какие-то ошибки.

Это не позволяет Боруссии бороться даже за топ-4 Бундеслиги, а в матче против Манчестер Сити с таким футболом вообще нечего ловить. "Горожане" должны уверенно победить – это понимают все эксперты, болельщики и журналисты. Хотя на один гол Дортмунд может и наработать.

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