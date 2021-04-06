У цьогорічному чвертьфіналі Ліги чемпіонів є два солодких пиріжечки – Порту та Борусія. Обидві команди явно не здатні тягатися з грандами на цій стадії. Великою мірою, вони потрапили сюди випадково. Дортмунду не пощастило особливо сильно, адже "джмелям" у суперники випав головний претендент на перемогу в турнірі – Манчестер Сіті.

Гвардіола обережно заговорив про "золото" Манчестер Сіті

Звісно, у ЛЧ є ще купа надзвичайно сильних колективів, однак "містяни" навіть на тлі найсильніших виглядають найкращими. З 19 грудня по 2 березня вони провели вражаючу серію в 21 переможний матч, потім програли у дербі з МЮ, а далі виграли ще п'ять поєдинків поспіль із сумарним рахунком 14:2 – причому "суха" серія становить вже чотири зустрічі. Для Сіті просто немає різниці, кого бити і де.

Прямо зараз у футболі "містян" неможливо знайти слабких місць. Кадрова ситуація дозволяє Пепу проводити широку ротацію перед кожним матчем – фактично, у нього два рівноцінних за силою склади. За статистичними метриками це один із найсильніших, якшо не найсильніший, колектив на планеті, а в тактичному плані Манчестер Сіті є практично невразливим для конкурентів.

Базовим підходом Гвардіоли залишається домінування через величезну кількість підготовчих передач та групу футболістів із фальшивими позиціями, але проти закритих команд у схемі з трьома захисниками тренерський штаб часто використовує простіші ідеї з розтягуванням оборони. У "містян" виходить грати по-різному – і практично завжди це приносить перемогу.

Влаштуй незабутній перегляд Ліги Чемпіонів разом із футбольним боксом від Pepsi та Lay's. Спостерігай за грою топових команд, попиваючи смачний напій та насолоджуючись улюбленими чипсами. Футбол смакує краще з Pepsi та Lay’s!

Словом, Борусії сьогодні не позаздриш. Хоча дортмундцям не можна було б заздрити навіть у випадку з потраплянням на Порту – "дракони" виглядають стабільніше й організованіше за нинішніх "джмелів". Навіть фантастична результативність Холанда (п'ять дублів за два місяці) не рятує сезон підопічних Едіна Терзіча: у Бундеслізі вони йдуть аж на п'ятій позиції, відставши від зони ЛЧ аж на сім залікових балів – в останніх чотирьох матчах Дортмунд програв Баварії (2:4), на останній хвилині врятувався від поразки Кельну (2:2) й зазнав стратегічної поразки від Айнтрахта. Та і поєдинки проти Севільї в 1/8 фіналу ЛЧ далися вкрай важко – 3:2 на виїзді, 2:2 вдома.

Очевидно, що така слабка Борусія не може конкурувати з Манчестер Сіті. Втім, навіть у такій формі помітно, що у Дортмунда все дуже добре з реалізацією – це друга після Баварії команда за кількістю голів у Бундеслізі. Та і за погане налаштування цей колектив досі здатний карати. Баварія пропускала від "джмелів" два голи ще до 9-ї хвилини, Кельн пропускав на 3-й, Айнтрахт – на 11-й, Севілья – на 19-й. Взагалі, Борусія залишається вкрай небезпечною на старті поєдинку. Навряд чи це сильно лякає Пепа Гвардіолу, але враховувати цю особливість необхідно.

Для українців цей матч цікавий ще і в аспекті появи на полі Зінченка. У поєдинках проти Борусії М тренерський штаб довірився Канселу, але останні два поєдинки португалець пропускав. При цьому Вокер виходив на правому фланзі оборони у чотирьох з п'яти попередніх матчів Сіті. З іншого боку, Зінченко також отримав відпочинок в АПЛ – замість нього бігав Менді, що було продиктовано закритою схемою Лестера.

Однакові шанси на вихід зліва сьогодні мають і Канселу, і Зінченко. Все буде залежити від ігрової моделі та конкретних завдань на цей поєдинок, але досвід говорить, що у важливих матчах в Лізі чемпіонів Пеп більше довіряє португальцю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вітсель, Загаду, Шмельцер, Санчо, Мукоко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Борусія Д

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Родрі, Гюндоган – Стерлінг, Сілва, Фоден – Де Брюйне

Борусія Д: Хітц – Джан, Аканджі, Хуммельс, Геррейру – Ділейні, Беллінхем, Дауд – Азар, Ройс – Холанд

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, що Манчестер Сіті – фаворит. Нинішня Борусія має занадто багато проблем, аби боротися за вихід у півфінал, однак зовсім списувати її не варто. Насправді, дортмундці демонструють доволі симпатичний футбол і багато забивають, але команду прибивають дрібні деталі, які розбалансовують гру. Той же Дауд прекрасно працює з м'ячем, роздаючи класні передачі, однак слабко виглядає у позиційній роботі. Хуммельс класно читає гру, але йому бракує швидкості. Голкіпер Хітц класно працює на "стрічці", але при цьому стабільно допускає якісь помилки.

Це не дозволяє Борусії боротись навіть за топ-4 Бундесліги, а в матчі проти Манчестер Сіті з таким футболом взагалі нічого ловити. "Містяни" повинні впевнено перемогти – це розуміють усі експерти, вболівальники та журналісти. Хоча на один гол Дортмунд може і напрацювати.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду