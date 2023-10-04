Мадридцы обыграли гостей из Роттердама (3:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Атлетико и Фейеноорд выдали яркую битву. Нидерландцы не просто навязали борьбу фавориту, а наиграли на победу. Уже в дебюте встречи гости открыли счет, когда Уэда после хорошей разрезной передачи оказался один на один с голкипером.

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Облак многократно спасал Атлетико в критических ситуациях: выиграл дуэли у Стенгса и Минте, потянул удар Пайшао. Фейеноорд остро атаковал и постоянно создавал моменты. Ганцко забил после стандарта, мог отличиться и Траунер.

"Матрасники" же придумывали голы из ничего. Мората отыграл первое отставание, воспользовавшись ошибкой защитника. Эпизод, кстати, очень противоречивый, ведь игрок Фейе пытался не пустить мяч к находившемуся в офсайде Саулю.

Перед перерывом Гризманн во второй раз сравнял счет. Антуан показал секунду гениальности и пробил через себя. Был еще супершанс, спровоцированный прострелом Молины, но там Траунер в последний момент не пустил мяч к Морате.

В конце концов, очередной прострел Молины на Морату таки прошел. В начале второго тайма форвард забил победный гол. Как ни старались роттердамцы спасти матч, ничего не получилось – Облак стоял стеной. Атлетико набрал 4 очка и возглавил группу Е. Фейеноорд – второй (3 балла).