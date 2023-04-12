Томас Тухель ехал в Манчестер, чтобы "не только отсиживаться в обороне, но и жалить" Манчестер Сити. Воплотить этот план в реальность Баварии не удалось – мюнхенская команда практически не беспокоила ворота чемпионов Англии.

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля

В то же время у своих ворот чемпион Бундеслиги ошибался регулярно. Первая результативная ошибка гостей привела к голу Родри – Киммих не закрыл опорного полузащитника Сити, и тот с неприсущей для себя техникой закрутил мяч в девятку. Согласно Opta, Родри стал шестым испанцем, который забил за Ман Сити в Лиге чемпионов.

После перерыва игра Баварии в обороне ухудшилась ещё сильнее: Бернарду Силва забил после того как Упамекано замешкался неподалёку своих ворот и позволил сопернику отобрать мяч (ассист – на счету Холанда!). Итоговый результат на 76-й минуте установил сам Эрлинг, для которого этот гол стал 45-м в сезоне.