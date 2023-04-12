У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті впевнено переміг Баварію з рахунком 3:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Томас Тухель їхав до Манчестера, щоб "не тільки відсиджуватися в обороні, а й жалити" Манчестер Сіті. Втілити цей план у реальність Баварії не вдалося – мюнхенська команда практично не турбувала ворота чемпіонів Англії.

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Водночас біля своїх воріт чемпіон Бундесліги помилявся регулярно. Перша результативна помилка гостей призвела до гола Родрі – Кімміх не закрив опорного півзахисника Сіті, і той з непритаманною для себе технікою закрутив м'яч у дев'ятку. Згідно з Opta, Родрі став шостим іспанцем, який забив за Ман Сіті в Лізі чемпіонів.

Після перерви гра Баварії в обороні погіршилася ще сильніше: Бернарду Сілва забив після того, як Упамекано забарився неподалік власних воріт і дозволив супернику відібрати м'яч (асист – на рахунку Холанда!). Підсумковий результат на 76-й хвилині встановив сам Ерлінг, для якого цей гол став 45-м у сезоні.