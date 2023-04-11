Манчестер Сити и Бавария встречаются в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Манчестер Сити – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити выиграл 8 последних матчей во всех турнирах с общим счетом 31:3, а главный бомбардир команды Эрлинг Холланд (44 гола) успел восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Бавария 10 дней назад сменила тренера. Уже с Томасом Тухелем "ротен" успели выиграть Классикер и вылетели из Кубка Германии. В этом сезоне Бавария выиграла все 8 матчей ЛЧ, не пропустив ни одного гола от Интера, Барселоны и ПСЖ.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш.

Запасные: Ортега, Карсон, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перрон, Палмер, Льюис.

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мусиала, Сане – Гнабри.

Запасные: Ульрайх, Шенк, Мане, Сарр, Канселу, Блинд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Станишич, Мазрауи.