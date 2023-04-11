Манчестер Сити – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 принимает Баварию. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".
Футбол совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует форму Манчестер Сити и Баварии перед первым четвертьфинальным поединком в нынешней ЛЧ.
Манчестер Сити и Бавария – главные претенденты на триумф
Нынешний четвертьфинал Лиги чемпионов стал одним из самых интересных за последние годы. Сюда прорвались мощные середняки с периферийных чемпионатов, готовые побеждать любого гранда, а Реал до сих пор не отдает статус короля турнира – впрочем, даже при таком раскладе фаворитами считаются Манчестер Сити и Бавария. Помешать выйти в финал данным коллективам может только тотальный нефарт, мини-кризис, или выход на Мадрид.
По крайней мере, таково представление футбольного мира о нынешней ЛЧ. На практике все не так круто, но для "горожан" и "рекордмастеров" вылет уже в четвертьфинале действительно катастрофа – и не важно, кто тебя выбил и при каких условиях. В Мюнхене после двух подряд вылетов Нагельсманна на данной стадии так распереживались, что уволили Юлиана менее чем за месяц до матча против Сити.
Бавария очень крутая, но не всегда – Тухель не смог вернуть стабильность
И это при том, что по уровню футбола в ЛЧ Бавария действительно считалась одним из главных фаворитов. Мюнхенцы разнесли группу с Интером и Барсой, одержав 6 побед с общим счетом 18:2, а в плей-офф прошли ПСЖ. У выездного матча были определенные нюансы после выхода Мбаппе, однако в родных стенах парижан вынесли в одни ворота. Не по счету, но по игре.
Бавария Нагельсманна была очень гибким в тактическом плане коллективом. "Рекордмастер" применял гибридные схемы, вингеры одинаково качественно действовали на обоих флангах, прессинг имел разную структуру в зависимости от соперника, и т.д. – вот только Юлиан потерял контроль над раздевалкой. Токсический Тухель может сделать это года через полтора, однако в игровом плане он славится теми же качествами, что и предшественник.
За всем тактическим богатством, однако, Бавария не может скрыть дикую нестабильность. При Нагельсмане мюнхенцы девять раз теряли очки в Бундеслиге, а примерно такое же количество поединков оказалось крайне нервным – домашняя победа над Аугсбургом, например, случилась при трёх пропущенных голах. Прорыв сквозь ПСЖ тоже обнаружил кучу нюансов – при всём преимуществе немцев, кризисные парижане на довольно продолжительных отрезках вели игру или действовали не хуже.
Слитая в сеть модель против Бохума. Идеи Нагельсманна в атаке схематически просты – опция за спину, опция в диагонали Горецка-Канселу и две идеи, которые сводятся к доставке мяча Мюллеру между линиями, чтобы он там завязал игру
Томас Тухель не стал волшебником, способным творить магию одним лишь своим появлением. После выноса Боруссии Д его подопечные неожиданно вылетели из Кубка, проиграв Фрайбургу дома! Затем последовал реванш в чемпионате, однако за два матча команда забила всего два мяча – и это при почти 40 ударах и пяти ожидаемых голах.
В общей сложности, за последние пять туров в Бундеслиге "рекордмейстеры" позволили соперникам наиграть на 7,59 ожидаемых голов. Они конвертировались в 8 пропущенных. При том, что оппонентами были не только Дортмунд и Байер, но и Штутгарт, Фрайбург и Аугсбург – разве так должен играть фаворит ЛЧ?
Бавария давно стала командой, против которой каждый может играть в надежде на максимальный результат. Отчасти это объясняется чрезвычайно травматическим сезоном – прямо сейчас Мюнхен не рассчитывает на Нойера, Эрнандеса и Шупо-Мотинга, а перед этим в лазарете долгое время находились Мане и Мазрауи. Блинд и Канселу не стали равноценной заменой в обороне, а к Де Лигту остается куча вопросов.
Впрочем, не будем забывать слова великого философа. Лига чемпионов – это, блин, совсем другой турнир, полный рандома и особых тактических решений. Кроме того, Томас Тухель после своего перформанса в Челси стал признанным экспертом по противодействию Пепу Гвардиоле, так что четвертьфинал обещает получиться интересным.
Манчестер Сити несётся к треблу
В прошлом сезоне "горожане" накачивали идеей "квадрупла" - выигрыша всех национальных турниров и Лиги чемпионов. В итоге пришлось ограничиться всего двумя трофеями, однако в этом легендарном сезоне Манчестер Сити выдал инфернальные цифры. Вылет от Реала в полуфинале ЛЧ выглядел трагедией, а не логичным результатом.
Нынешний Манчестер Сити выглядит более спокойным. Нет фантастических командных рекордов, в чемпионате команда ходит второй, а из Кубка лиги ее выбил аутсайдер АПЛ. Эрлинг Холанд забил 44 из 107 голов "горожан" в сезоне – настолько зависеть от всего одного нападающего Гвардиоле в последний раз приходилось еще во время работы с Баварией.
Холанду не хватает всего четыре гола, чтобы побить рекорд Ширера и Энди Коула по забитым мячам в одном сезоне АПЛ
Пеп даже отказался от своих идей в стиле тотального футбола, адаптировавшись под норвежца, чего мы тоже давно не видели от каталонца. Эрлинг умеет кошмарить защитников даже без мяча, продемонстрировавшего второй гол в ворота РБ Лейпциг – впрочем, он не может давать тот же объем черновой работы, которую выдавали фальшивые девятки в предыдущих сезонах. С Холандом "горожане" будто защищаются вдесятером.
Где-то это и послужило причиной спада результатов Манчестер Сити, хотя к этому приложился и Пеп со своими тактическими экспериментами. До марта коллектив не мог одержать больше трех побед подряд, однако ближе к весне все изменилось. Нестабильный коллектив превратился в машину, которая крушит всё на своем пути.
Во-первых, тренерский штаб наконец-то определился со схемой. Длинные эксперименты вывели Гвардиолу на модель 3-2-2-3, в которой роль второго разыгрывающего опорника выполняет правый фулбек Стоунз. Ту же роль может исполнять и юный Рико Льюис. Эта модель очень гибкая – футболисты в ней могут выполнять разные роли без потребности в масштабных перестройках.
Прессинг и контрпрессинг Манчестер Сити стал более агрессивным. Иногда "горожане" давят сразу 6-7 футболистами. Такой футбол уничтожил Арсенал во втором тайме и РБ Лейпциг в ответном матче – и это показательная история. Данные соперники и сами имеют поразительную систему прессинга и выхода из-под него, однако "канониры" проглотили три гола, а немцы целых семь.
Как следствие от нестабильности не осталось и следа. Манчестер Сити выиграл восемь поединков подряд с суммарным счетом 31:3. Причем в соперниках были такие команды, как Ньюкасл, Ливерпуль и все тот же РБ Лейпциг. Триумф над мерсисайдцами (4:1) еще показал готовность крушить оппонентов без Холанда – Хулиан Альварес существенно помог в организации движения мяча и дал еще больше эффективности без него.
Существенный прогресс на финальном отрезке сезона всегда был характерен для команд Пепа Гвардиолы. Сам каталонец говорит о вайбах предыдущего чемпионата, когда на финише Сити выдал серию в 17 побед. Тем не менее, поединок против Саутгемптона несколько опустил "горожан" на землю – да, он завершился разгромом, однако до качества игры в первом тайме оставались серьезные вопросы. Томас Тухель точно записал этот матч.
Кадровая ситуация
Травмированные: Фоден – Эрнандес, Нойер, Шупо-Мотинг
Дисквалифицированные: –
Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Бавария
Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Грилиш, Холанд, Силва
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Гнабри
Прогноз "Футбол 24" – 2:0
Очевидно, что в противостоянии таких мастодонтов возможен любой результат. Тем не менее, перед первым матчем фаворитом смотрится Манчестер Сити. В этом убеждены и букмекеры – коэффициент на победу "горожан" не дотягивает даже до 1,8, в то время как на мюнхенцев переваливает за 4,0.
Хозяева сегодня будут очень заведенными. Во-первых, подопечные Пепа Гвардиолы не желают откладывать все на выездной поединок. Это слишком опасно. Во-вторых, никто не отменял задачи выиграть АПЛ – тратить лишние силы на выезде в ЛЧ в таких условиях нежелательно. Для Баварии главное остаться в игре до матча в Мюнхене.
Команда Пепа Гвардиолы в игровом плане на порядок мощнее "рекордмейстера". Немцы же сегодня не могут рассчитывать на своего главного бомбардира (Шупо-Мотинг забил 17 голов) – с Фрайбургом его подменил Гнабри, но вышло так. Защитники же в Баварии выглядят сладкой булочкой Холанда и Ко. Именно поэтому мы ставим уверенную победу Манчестер Сити.