Футбол совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует форму Манчестер Сити и Баварии перед первым четвертьфинальным поединком в нынешней ЛЧ.

Манчестер Сити и Бавария – главные претенденты на триумф

Нынешний четвертьфинал Лиги чемпионов стал одним из самых интересных за последние годы. Сюда прорвались мощные середняки с периферийных чемпионатов, готовые побеждать любого гранда, а Реал до сих пор не отдает статус короля турнира – впрочем, даже при таком раскладе фаворитами считаются Манчестер Сити и Бавария. Помешать выйти в финал данным коллективам может только тотальный нефарт, мини-кризис, или выход на Мадрид.

По крайней мере, таково представление футбольного мира о нынешней ЛЧ. На практике все не так круто, но для "горожан" и "рекордмастеров" вылет уже в четвертьфинале действительно катастрофа – и не важно, кто тебя выбил и при каких условиях. В Мюнхене после двух подряд вылетов Нагельсманна на данной стадии так распереживались, что уволили Юлиана менее чем за месяц до матча против Сити.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Бавария очень крутая, но не всегда – Тухель не смог вернуть стабильность

И это при том, что по уровню футбола в ЛЧ Бавария действительно считалась одним из главных фаворитов. Мюнхенцы разнесли группу с Интером и Барсой, одержав 6 побед с общим счетом 18:2, а в плей-офф прошли ПСЖ. У выездного матча были определенные нюансы после выхода Мбаппе, однако в родных стенах парижан вынесли в одни ворота. Не по счету, но по игре.

Бавария Нагельсманна была очень гибким в тактическом плане коллективом. "Рекордмастер" применял гибридные схемы, вингеры одинаково качественно действовали на обоих флангах, прессинг имел разную структуру в зависимости от соперника, и т.д. – вот только Юлиан потерял контроль над раздевалкой. Токсический Тухель может сделать это года через полтора, однако в игровом плане он славится теми же качествами, что и предшественник.

За всем тактическим богатством, однако, Бавария не может скрыть дикую нестабильность. При Нагельсмане мюнхенцы девять раз теряли очки в Бундеслиге, а примерно такое же количество поединков оказалось крайне нервным – домашняя победа над Аугсбургом, например, случилась при трёх пропущенных голах. Прорыв сквозь ПСЖ тоже обнаружил кучу нюансов – при всём преимуществе немцев, кризисные парижане на довольно продолжительных отрезках вели игру или действовали не хуже.

Слитая в сеть модель против Бохума. Идеи Нагельсманна в атаке схематически просты – опция за спину, опция в диагонали Горецка-Канселу и две идеи, которые сводятся к доставке мяча Мюллеру между линиями, чтобы он там завязал игру

Томас Тухель не стал волшебником, способным творить магию одним лишь своим появлением. После выноса Боруссии Д его подопечные неожиданно вылетели из Кубка, проиграв Фрайбургу дома! Затем последовал реванш в чемпионате, однако за два матча команда забила всего два мяча – и это при почти 40 ударах и пяти ожидаемых голах.

В общей сложности, за последние пять туров в Бундеслиге "рекордмейстеры" позволили соперникам наиграть на 7,59 ожидаемых голов. Они конвертировались в 8 пропущенных. При том, что оппонентами были не только Дортмунд и Байер, но и Штутгарт, Фрайбург и Аугсбург – разве так должен играть фаворит ЛЧ?

Бавария давно стала командой, против которой каждый может играть в надежде на максимальный результат. Отчасти это объясняется чрезвычайно травматическим сезоном – прямо сейчас Мюнхен не рассчитывает на Нойера, Эрнандеса и Шупо-Мотинга, а перед этим в лазарете долгое время находились Мане и Мазрауи. Блинд и Канселу не стали равноценной заменой в обороне, а к Де Лигту остается куча вопросов.

Впрочем, не будем забывать слова великого философа. Лига чемпионов – это, блин, совсем другой турнир, полный рандома и особых тактических решений. Кроме того, Томас Тухель после своего перформанса в Челси стал признанным экспертом по противодействию Пепу Гвардиоле, так что четвертьфинал обещает получиться интересным.

Манчестер Сити несётся к треблу

В прошлом сезоне "горожане" накачивали идеей "квадрупла" - выигрыша всех национальных турниров и Лиги чемпионов. В итоге пришлось ограничиться всего двумя трофеями, однако в этом легендарном сезоне Манчестер Сити выдал инфернальные цифры. Вылет от Реала в полуфинале ЛЧ выглядел трагедией, а не логичным результатом.

Нынешний Манчестер Сити выглядит более спокойным. Нет фантастических командных рекордов, в чемпионате команда ходит второй, а из Кубка лиги ее выбил аутсайдер АПЛ. Эрлинг Холанд забил 44 из 107 голов "горожан" в сезоне – настолько зависеть от всего одного нападающего Гвардиоле в последний раз приходилось еще во время работы с Баварией.

Холанду не хватает всего четыре гола, чтобы побить рекорд Ширера и Энди Коула по забитым мячам в одном сезоне АПЛ

Пеп даже отказался от своих идей в стиле тотального футбола, адаптировавшись под норвежца, чего мы тоже давно не видели от каталонца. Эрлинг умеет кошмарить защитников даже без мяча, продемонстрировавшего второй гол в ворота РБ Лейпциг – впрочем, он не может давать тот же объем черновой работы, которую выдавали фальшивые девятки в предыдущих сезонах. С Холандом "горожане" будто защищаются вдесятером.

Где-то это и послужило причиной спада результатов Манчестер Сити, хотя к этому приложился и Пеп со своими тактическими экспериментами. До марта коллектив не мог одержать больше трех побед подряд, однако ближе к весне все изменилось. Нестабильный коллектив превратился в машину, которая крушит всё на своем пути.

Во-первых, тренерский штаб наконец-то определился со схемой. Длинные эксперименты вывели Гвардиолу на модель 3-2-2-3, в которой роль второго разыгрывающего опорника выполняет правый фулбек Стоунз. Ту же роль может исполнять и юный Рико Льюис. Эта модель очень гибкая – футболисты в ней могут выполнять разные роли без потребности в масштабных перестройках.

Прессинг и контрпрессинг Манчестер Сити стал более агрессивным. Иногда "горожане" давят сразу 6-7 футболистами. Такой футбол уничтожил Арсенал во втором тайме и РБ Лейпциг в ответном матче – и это показательная история. Данные соперники и сами имеют поразительную систему прессинга и выхода из-под него, однако "канониры" проглотили три гола, а немцы целых семь.

Как следствие от нестабильности не осталось и следа. Манчестер Сити выиграл восемь поединков подряд с суммарным счетом 31:3. Причем в соперниках были такие команды, как Ньюкасл, Ливерпуль и все тот же РБ Лейпциг. Триумф над мерсисайдцами (4:1) еще показал готовность крушить оппонентов без Холанда – Хулиан Альварес существенно помог в организации движения мяча и дал еще больше эффективности без него.

Существенный прогресс на финальном отрезке сезона всегда был характерен для команд Пепа Гвардиолы. Сам каталонец говорит о вайбах предыдущего чемпионата, когда на финише Сити выдал серию в 17 побед. Тем не менее, поединок против Саутгемптона несколько опустил "горожан" на землю – да, он завершился разгромом, однако до качества игры в первом тайме оставались серьезные вопросы. Томас Тухель точно записал этот матч.

Кадровая ситуация

Травмированные: Фоден – Эрнандес, Нойер, Шупо-Мотинг

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Бавария

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Грилиш, Холанд, Силва

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Гнабри

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что в противостоянии таких мастодонтов возможен любой результат. Тем не менее, перед первым матчем фаворитом смотрится Манчестер Сити. В этом убеждены и букмекеры – коэффициент на победу "горожан" не дотягивает даже до 1,8, в то время как на мюнхенцев переваливает за 4,0.

Хозяева сегодня будут очень заведенными. Во-первых, подопечные Пепа Гвардиолы не желают откладывать все на выездной поединок. Это слишком опасно. Во-вторых, никто не отменял задачи выиграть АПЛ – тратить лишние силы на выезде в ЛЧ в таких условиях нежелательно. Для Баварии главное остаться в игре до матча в Мюнхене.

Команда Пепа Гвардиолы в игровом плане на порядок мощнее "рекордмейстера". Немцы же сегодня не могут рассчитывать на своего главного бомбардира (Шупо-Мотинг забил 17 голов) – с Фрайбургом его подменил Гнабри, но вышло так. Защитники же в Баварии выглядят сладкой булочкой Холанда и Ко. Именно поэтому мы ставим уверенную победу Манчестер Сити.

Интер – Бенфика: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов