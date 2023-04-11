Манчестер Сіті та Баварія зустрічаються в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Баварія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Манчестер Сіті – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті виграв 8 останніх матчів у всіх турнірах із загальним рахунком 31:3, а головний бомбардир команди Ерлінг Холанд (44 голи) встиг відновитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Баварія 10 днів тому змінила тренера. Вже з Томасом Тухелем "ротен" встигли виграти Классікер і вилетіли з Кубка Німеччини. У цьому сезоні Баварія виграла всі 8 матчів ЛЧ, не пропустивши жодного гола від Інтера, Барселони та ПСЖ.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Палмер, Льюїс.

Баварія: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мусіала, Сане – Гнабрі.

Запасні: Ульрайх, Шенк, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Мюллєр, Гравенберх, Тель, Станішіч, Мазрауї.