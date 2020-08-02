Манчестер Сити – Реал: Зидан возьмет Рамоса на матч Лиги чемпионов, несмотря на дисквалификацию капитана

Капитан Реала Серхио Рамос будет присутствовать на матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Рамос полетит на игру, несмотря на свою дисквалификацию, чтобы мотивировать одноклубников и поддержать их, сообщает Marca.

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Сообщается, что капитан мадридцев хочет выступить в роли ментора команды. Испанец уверен, что Реал несправедливо проиграл Сити в первой игре. Рамос не сможет выйти на поле, поскольку был удален на 87-й минуте первого матча этого противостояния.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ Сити на выезде обыграл Реал (2:1). Ответный матч состоится 7 августа в Манчестере.

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