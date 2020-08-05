Манчестер Сіті – Реал: УЄФА призначив суддів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Другий матч у протистоянні англійського Манчестер Сіті та мадридського Реала розсудить німецька бригада арбітрів.

Фелікс Брих судитиме матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами стануть Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий рефері – Даніель Зіберт. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Бастіан Данкерт і Марко Фрітц. Тим часом інший німецький арбітр – Фелікс Цвайєр – виконає роль головного в повторному матчі туринського Ювентуса та французького Ліона.

До слова, обидва поєдинки відбудуться у п'ятницю, 7 серпня. Початок зустрічей о 22:00.

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