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Манчестер Сіті – Реал: УЄФА призначив суддів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

14:13 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: УЄФА призначив суддів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фелікс Брих / Reuters

Другий матч у протистоянні англійського Манчестер Сіті та мадридського Реала розсудить німецька бригада арбітрів.

 

Фелікс Брих судитиме матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами стануть Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий рефері – Даніель Зіберт. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Бастіан Данкерт і Марко Фрітц. Тим часом інший німецький арбітр – Фелікс Цвайєр – виконає роль головного в повторному матчі туринського Ювентуса та французького Ліона.

До слова, обидва поєдинки відбудуться у п'ятницю, 7 серпня. Початок зустрічей о 22:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Ювентус - Ліон Ліга чемпіонів Арбітри Фелікс Фелікс Брих Фелікс Фелікс Цвайєр Манчестер Сіті - Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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