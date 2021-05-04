Болельщики Манчестер Сити дали своей команде дополнительную порцию мотивации перед битвой с Реалом.

Автобус Манчестер Сити, который направлялся на матч 1/2 финала Лиги чемпионов, встретили сотни фанатов.

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Болельщики зажгли синие файеры и пели песни, заряжая подопечных Хосепа Гвардиолы на успешный результат. Не помешал фанам и сильный дождь, который весь день не утихает в Манчестере.

Напомним, в первой встрече этих команд в Париже Манчестер Сити одержал волевую победу на выезде (2:1).

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