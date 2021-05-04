Манчестер Сити – ПСЖ: Зинченко попал в основу на ответный матч полуфинала ЛЧ – Мбаппе остался в запасе
Манчестер Сити принимает ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити – ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Манчестер Сити – ПСЖ: анонс матча полуфинала Лиги чемпионов
Александр Зинченко начнёт встречу в старте. Первая встреча завершилась волевой победой "горожан" в Париже со счетом 2:1.
Стартовые составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандинью, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуеро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Канселу
ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркіньос, Кимпембе, Диалло – Эррера, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Икарди
Запасные: Рико, Рандриамами, Керер, Мбаппе, Рафинья, Перрейра, Кин, Сарабия, Кюрзава, Дракслер, Баккер, Дагба
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