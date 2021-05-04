Английский футбол официально завоевал право называться сильнейшим в Европе, вырвавшись на первое место в таблице коэффициентов УЕФА. Кроме того, по среднему показателю Instat Index самой мощной топ-лигой прямо сейчас является АПЛ, а сильнейшим клубом по этому же критерию выступает Манчестер Сити. Неудивительно, что в 2021 году мы оказались на грани двух английских финалов в еврокубках. Впрочем, статистика – это одно дело, а полуфинальный матч между грандами – совсем другое. Здесь уже никакие коэффициенты не работают.

Манчестер Сити – ПСЖ: прогноз и где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Кому, как не Манчестер Сити об этом знать? Команда в течение четырех лет вылетала из турнира, даже не добравшись до полуфинала, причем дважды "горожан" из турнира выбивали французы (Монако и Лион). Футболисты раз за разом нарывались на так называемый синдром Гвардиолы – Пеп имеет склонность перекраивать привычную тактику в решающий момент.

Нечто похожее произошло и в поединке против ПСЖ в Париже: британцы начали в непривычной для себя модели с несимметричным прессингом, оставляя без внимания Баккера ради давления на центральную ось – в теории, это позволяло прессинговать ограниченными силами, не поднимая линию обороны. Вообще, Сити старался держаться жесткой структуры без различных фальшивых ролей и рывков за спину.

На практике оказалось, что игровая структура Манчестер Сити слишком жесткая и неповоротливая. "Горожанам" в первом тайме не хватало интересных перемещений и динамики, без которых владение мячом просело до критически низких 53%. Хуже всего то, что ПСЖ разрывал эту структуру, пользуясь простыми приемами – опусканием Паредеса к защитникам для розыгрыша, уходом Неймара в глубину, сменой флангов, и тому подобное. Как следствие, в стартовые полчаса по количеству ударов парижане вели со счетом 7:1, а на табло горел счет 1:0.

В конце первого тайма Пеп Гвардиола изменил подход. Манчестер Сити начал играть в привычный для себя футбол с переходом Силвы в переднюю линию при прессинга, переводом Канселу под игру на ширину атаки и агрессивным давлением на чужой трети. Этим англичане переломили ход поединка – уже на 40-й минуте счет мог сравнять Фоден, а во втором тайме "горожане" доминировали, вдавливая ПСЖ в штрафную.

С выходом левоногого Зинченко пасьянс окончательно сложился – англичане плели кружева и практически не теряли мяч, что вылилось в два гола, красную карточку для Гуйе и отсутствие моментов со стороны соперника.

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Классический футбол Манчестер Сити вынес Париж практически в одни ворота. Впрочем, даже в первом тайме французы страдали от своих минусов при организации игры – у них часто возникали огромные разрывы. После такого поражения ПСЖ называют аутсайдером битвы за финал, но опираться только на картинку с Парк де Пренс не очень правильно. Под руководством Маурисио Почеттино этот коллектив стал слишком непредсказуемым и нелогичным.

С той же Барселоной парижане оформили разгром в первом матче, но во втором каталонцы едва не устроили Ремонтаду-2. В Мюнхене команду крушили, однако ПСЖ при статистике ударов 6:31 выиграл со счетом 3:2 – а дома уже французы издевались над Баварией. Издевались, чтобы потерпеть минимальное поражение.

Такие качели у парижан возникают из-за нескольких факторов. Во-первых, Почеттино лучше проявляет себя в роли адаптивного тренера, подстраиваясь под особенности соперника – прочитать аргентинца заранее непросто. Во-вторых, "изюминкой" футбола ПСЖ является ставка на индивидуальное преимущество звезд.

На дистанции такой подход является рискованным, но в топ-матчах технические навыки и интеллект лидеров решают очень много – Неймар и компания разрушают привычный для топов прессинг своими свободными позициями и способностью проходить соперников на дриблинге или рывках. Кроме того, они эффективно комбинируют между собой. Баварию подобный футбол поставил в тупик.

С другой стороны, нынешний ПСЖ из-за кадровых проблем потерял тактическую гибкость, которую имел год назад, а ставка на индивидуализм делает команду зависимой от ситуации в лазарете и картины матча. Тот же Мбаппе в матче с Манчестер Сити не нанёс ни одного удара (хотя отдал четыре передачи под них) – во втором тайме он вообще растворился, но так случилось из-за необходимости прикрывать фланг при обороне. ПСЖ, между тем, не мог выйти в атаку из-за отказа от дырявого прессинга, от которого было больше проблем, чем пользы. Как следствие, по цепочке умерла вся контригра – Верратти и Ди Мария / Мбаппе садились в оборону, а Неймар впереди оставался в меньшинстве.

Вследствие этих минусов ПСЖ сих пор не может вырваться на первую позицию в Лиге 1, за три тура до конца сезона держась на дистанции в одно очко от Лилля. В предыдущих четырех матчах парижане праздновали четыре победы, но не все из них были уверенными – тот же Сент-Этьен мог "похоронить" команду на последних минутах. У Манчестер Сити результаты похожи, но проблемы на поле являются только следствием масштабных ротаций и экспериментов. Подопечные Пепа Гвардиолы могут себе это позволить – они де-факто выиграли АПЛ еще зимой.

Словом, сегодня есть противостояние прагматичного и откалиброванного футбольного работа с группой гениальных художников. Англичане выглядят сильнее ввиду лучшей организации игры, подтвержденной поединком на Парк де Пренс, однако за ПСЖ играет способность удивлять нестандартными ходами и фантастическими техническими решениями. По сравнению с парижским матчем глобально ничего не изменилось – просто теперь Парижу необходимо забивать дважды.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гарсия – Мбаппе (под вопросом), Летелье, Бернат

Дисквалифицированы: Гуйе (ПСЖ)

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – ПСЖ

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернадо Силва, Родри, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Эррера, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В основном, в матчах таких больших клубов за финал Лиги чемпионов трудно определить фаворита, но сегодня он известен. Манчестер Сити в Париже плохо провел первый тайм, однако даже на фоне такой игры сопернику удалось провести лишь 25-30 ударных минут – а после перехода британцев на классическую модель подопечные Маурисио Почеттино потеряли контроль над поединком. Не помогали ни адаптация по ходу встречи, ни техника звезд.

Конечно, команде Пепа Гвардиолы тоже было непросто. ПСЖ умеет обороняться, а два гола были случайными (хотя и заслуженными), однако набор тактических инструментов, темп и слаженность действий футболистов Манчестер Сити превышают возможности парижан. Французы умеют подстраиваться и быстро продвигать мяч на индивидуальных качествах лидеров, да и с реализацией проблем нет – впрочем, подопечным Маурисио Почеттино не хватает способности выдерживать длительное давление. Триумф в Мюнхене и ничья в ответном поединке с Барсой – это случайность, а не закономерность.

В конце концов, у ПСЖ очень неприятный расклад. Сегодня Парижу необходимо забивать минимум дважды и при этом не пропускать – и если у чужих ворот команда способна навести панику, то у собственных все не очень хорошо. Подопечные Маурисио Почеттино в последних десяти матчах во всех турнирах только раз сыграли на "ноль".

Хотя и в атаке сегодня могут возникнуть проблемы, ведь Мбаппе пропустил из-за травмы поединок против Ланса и прихрамывал в понедельник. Его появление на поле все равно очень вероятно, но физическая форма нападающего вызывает серьезные вопросы.

Учитывая все эти факторы, можно уверенно прогнозировать проход Манчестер Сити в финал. Более того – "горожане" вполне способны выиграть и ответный матч. Хотя легко не будет.

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