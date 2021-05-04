Манчестер Сіті – Реал: сотні фанів "містян" влаштували гарячий прийом команді Гвардіоли
21:25 - Читать на русском
Вболівальники Манчестер Сіті дали своїй команді додаткову порцію мотивації перед битвою з Реалом.
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Автобус Манчестер Сіті, який прямував на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, зустріли сотні фанатів.
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Вболівальники запалили сині файєри і співали пісні, заряджаючи підопічних Хосепа Гвардіоли на успішний результат. Не завадив фанам і сильний дощ, який весь день не вщухає у Манчестері.
Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд у Парижі Ман Сіті здобув вольову перемогу на виїзді (2:1).
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