Манчестер Сити – Реал: правительство Великобритании дало согласие на проведение матча Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится несмотря на все ограничения, введенные британским правительством из-за коронавируса.

Поединок Манчестер Сити – Реал состоится, несмотря на 14-дневный карантин для всех, кто прилетает в Великобританию из Испании, информирует The Guardian.

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Сообщается, что игра Лиги чемпионов попадает под исключение, введенное для спортивных команд и съемочных групп. Об этом объявил министр культуры Великобритании Оливер Доуден.

Напомним, матч Манчестер Сити – Реал запланирован на 7 августа на стадионе Этихад в Манчестере. Первую игру выиграли "горожане" – 2:1.

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