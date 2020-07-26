Манчестер Сіті – Реал: уряд Великобританії дав згоду на проведення матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться попри усі обмеження, введені британським урядом через коронавірус.

Поєдинок Манчестер Сіті – Реал відбудеться попри 14-денний карантин для всіх, хто прилітає до Великобританії з Іспанії, інформує The Guardian.

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Повідомляється, що гра Ліги чемпіонів потрапляє під виключення, введене для спортивних команд і знімальних груп. Про це оголосив міністр культури Великобританії Олівер Доуден.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал запланований на 7 серпня на стадіоні Етіхад в Манчестері. Першу гру виграли "містяни" – 2:1.

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