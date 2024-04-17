Манчестер Сити – Реал Мадрид: Лунин в старте на четвертьфинал Лиги чемпионов - онлайн-трансляция матча
Манчестер Сити принимает мадридский Реал в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Манчестер Сити – Реал Мадрид стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Карло Анчелотти скопировал состав с первого матча, сделав одно вынужденное изменение из-за дисквалификации Чуамени. Андрей Лунин прогнозируемо сохранил место в воротах.
Стартовые составы команд
Реал: Лунин – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго – Беллингем – Винисиус.
Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсия, Браим, Гюлер.
Состав Манчестер Сити будет позже...