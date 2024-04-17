Манчестер Сіті приймає мадридський Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Карло Анчелотті скопіював склад з першого матчу, зробивши одну вимушену зміну через дискваліфікацію Чуамені. Андрій Лунін прогнозовано зберіг місце у воротах. В основу Манчестер Сіті повертаються з лазарету Вокер і де Брюйне.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол – Родрі – Сілва, де Брюйне, Фоден, Гріліш – Холанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Стоунз, Аке, Ковачіч, Доку, Альварес, Гомес, Нуньєш, Бобб, Льюїс.

Реал: Лунін – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга, Родріго – Беллінгем – Вінісіус.

Запасні: Кепа, Фран, Мілітао, Модріч, Хоселу, Васкес, Себальйос, Гарсія, Браїм, Гюлер.