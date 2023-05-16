Ман Сити примет Реал в битве за финал Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Реал Мадрид состоится на стадионе Этихад. Стартовый свисток раздастся 17 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра на Сантьяго Бернабеу завершилась ничьей 1:1 – на гол Винисиуса команда Хосепа Гвардиолы ответила точным ударом де Брюйне.

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Манчестер Сити – Реал Мадрид: где смотреть ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который покажет дуэль Ман Сити и Реала в прямом эфире. Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. В 21:00 там же стартует предматчевая студия.

Кроме того, трансляция будет доступна с переводом на жестовой язык. Также посмотреть поединок можно на Volia TV. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Напомним, Реал является действующим победителем Лиги чемпионов. Мадридская команда выигрывала трофей 14 раз, еще трижды проиграла в финале. Для Ман Сити потенциальный выход в финал станет лишь вторым в истории клуба – в сезоне 2020/21 команда Гвардиолы была в шаге от трофея, но минимально проиграла Челси.

Вторую путевку в финал ЛЧ разыграют Милан и Интер, которые встретятся 16 мая на Джузеппе Меацца. Первый поединок выиграл Интер – 2:0. Финал Лиги чемпионов 2022/23 запланирован на 10 июня в Стамбуле.