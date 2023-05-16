Ман Сіті прийме Реал у битві за фінал Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися матч онлайн та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться на стадіоні Етіхад. Стартовий свисток пролунає 17 травня о 22:00 за київським часом. Перша гра на Сантьяго Бернабеу завершилася нічиєю 1:1 – на гол Вінісіуса команда Хосепа Гвардіоли відповіла влучним ударом де Брюйне.

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Манчестер Сіті – Реал Мадрид: де дивитися матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який і покаже дуель Ман Сіті та Реала у прямому ефірі. Коментуватимуть гру Вадим Шевякін і Віталій Кравченко. О 21:00 там же стартує передматчева студія.

Окрім того, трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою. Також переглянути поєдинок можна на Volia TV. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Нагадаємо, Реал є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Мадридська команда вигравала трофей 14 разів, ще тричі програла у фіналі. Для Ман Сіті потенційний вихід у фінал стане лише другим в історії клубу – у сезоні 2020/21 команда Гвардіоли була за крок від трофею, але мінімально програла Челсі.

Другу путівку до фіналу ЛЧ розіграють Мілан та Інтер, які зустрінуться 16 травня на Джузеппе Меацца. Перший поєдинок виграв Інтер – 2:0. Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 запланований на 10 червня у Стамбулі.