Манчестер Сити принимает мадридский Реал в решающей битве за выход в финал ЛЧ 2022/23. Анонс и прогноз на ответный матч читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию матча года в Лиге чемпионов 2022/23.

Встреча "горожан" и "сливочных" в полуфинале Лиги чемпионов – одно из ключевых событий клубного сезона, если не главное. Дело даже не в статусе сильнейших команд планеты, а в их влиянии на мировой футбол. Пеп Гвардиола и его Сити – это главный представитель системного стиля, в рамках которого создается структура игры с заранее определенными принципами, а уже под них подбираются футболисты.

Реал и Карло Анчелотти – иконы адаптивного направления (его еще называют реляционным). Оно основывается на адаптации тренера под возможности футболистов. Задача коуча заключается в создании такого рисунка игры, в котором лучшие качества исполнителей максимизируются, а взаимодействие между ними проходит на основе естественной сыгранности.

На стадии полуфинала Лиги чемпионов романтика часто отступает под давлением важности результата. Команды изменяют своим принципам ради прагматизма, а от всего тактического многообразия остаются только шаблоны. К счастью, мадридский поединок между Реалом и Манчестер Сити оказался таким, каким его хотят видеть в идеале – и нет ни одной причины, чтобы такой футбол не повторился на Этихаде.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и из высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но и премиальный вкус.

В первом тайме не хватало разве что большого количества голов, как в прошлогодней встрече. Впрочем, это компенсировалось гораздо более широким спектром тактических приемов со стороны коллективов. Оба коуча построили свой стартовый план на нивелировании угроз.

Манчестер Сити опасался идти в высокий прессинг, включая его только в конкретных эпизодах и довольно ограниченно. Кроме того, Гвардиола изменил фирменную схему розыгрышей – с 3-2-2-3 она превращалась в 4-3-3, чтобы лучше контролировать возможные контратаки. Фирменные подъемы Стоунза в опорную зону происходили уже после продвижения мяча вперед.

Карло Анчелотти тоже прессинговал в исключительных эпизодах, а "изюминкой" стала игра по Холанду. Его держали сразу два центрбека. Кроме того, итальянец доверил опорную зону Кроосу, а не Чуамени – и это никак не сказалось на прочности центра поля. Тони, как и другие центрхавы, дисциплинированно прикрывал пространство между фланговыми и центральными защитниками, не позволяя растянуть оборону Реала.

В целом, эффективнее сработал план Анчелотти, которому удалось сдержать Сити на старте встречи ("горожане" доминировали на мяче) и даже забить гол. Далее последовали многочисленные адаптации, суть которых вы можете подробно почитать в отчете первого полуфинала.

Реал перешел на 4-2-4 после перерыва. Благодаря умелому открыванию Камавинги мадридцы имеют сразу два треугольника для обыгрышей на левом фланге.

Перестановки тоже сыграли в пользу Реала, которому удалось перехватить инициативу – Пеп же ограничился перестройкой на привычные схемы розыгрышей, а больше ничего не предложил.

Тем не менее, слишком большое внимание к Холанду систематически открывало пространство перед штрафной. Это позволило "горожанам" открыть счет с Баварией и это же спасло их на Бернабеу – шикарный дальний удар Де Брюйне принес команде ничью.

Общий итог Гвардиолы после игры оказался максимально точным: "Они забили, когда мы были лучше. Мы забили, когда лучшими были они". Хотя с тезисом, был ли Ман Сити лучше до гола Винисиуса, можно дискутировать.

Что предложит Пеп в ответном матче?

Домашний статус полуфинала должен был бы подталкивать Манчестер Сити к более агрессивному футболу, однако существуют сомнения относительно готовности Гвардиолы пойти на этот шаг. Год назад "горожане" уже проходили эту историю – они едва не разгромили "сливочных" за полчаса, но спровоцировали соперника на рискованный стиль с персоналками по всему полю, бешеным прессингом и большим количеством переходных фаз. Как следствие, получили 3:3.

Хозяева будут действовать агрессивнее, но это проявится в тонких тактических моментах. Первый из них – Сити может активнее перегружать фланги. В первом поединке англичанам часто не хватало дополнительного игрока на чужой половине, чтобы разыгрывать 2-в-1 на флангах. Родри и Уокер располагались слишком глубоко, чтобы не допускать контратак – но когда включались, возникали перспективные эпизоды.

Один из вариантов, как Сити может раскрывать левый фланг Реала. Бернарду Силва остается в изоляции и получает диагональ от Гюндогана, а Стоунз прорывается правым полуфлангом под возможный пас на ход. Этот вариант накрывают, но португалец идет в центр и открывает коридор Уокеру – с ним уже играть некому, ведь Камавинга прицепился к Стоунзу

Нажмите, чтобы увеличить

Кроме того, справа вполне может выйти Марез, который гораздо лучше чувствует себя в игре 1-в-1. Бернарду тоже крут, но он не такой резкий и больше нужен для контроля – а его на "Этихаде" и так будет хватать. Впрочем, первая встреча показала, чтобы проблема кроется не столько в резкости, сколько в нехватке поддержки для португальца.

Также можно ожидать активных попыток растягивать оборонительный блок Реала с последующим врыванием центрхавов в разрывы. Возможно, под эту задачу выпустят Альвареса, чтобы он влетал из глубины.

На Сантьяго Бернабеу данные щели довольно неплохо прикрывали Кроос, Модрич и Вальверде, однако есть стойкое впечатление, что эту историю "горожане" могут докрутить более активным давлением центрхавов на опорников Реала.Показательно, что выход Де Брюйне один на один на старте второго тайма произошел именно после врывания в такое пространство.

Кевин быстрее того же Крооса и вообще круто читает игру. Как показал поединок против Эвертона на выходных, именно бельгиец является ключевой фигурой этого Сити – именно он превращает "горожан" из просто топа в монстра.

Чего можно ожидать от Анчелотти?

Так или иначе, Гвардиола будет пытаться получить выгоду от повышенного внимания центрбеков к Холанду. Вряд ли Анчелотти откажется от данного подхода в ответном матче, но остается вопрос о подборе исполнителей.

Милитао возвращается после дисквалификации – он безусловно основной у Карло, но последние поединки Эдера оставляли вопросы относительно качества игры в обороне. Рюдигер же начисто выключил Эрлинга в Мадриде.

В первой встрече мадридцы классно перестроились после перерыва, выстроившись в 4-2-4 на мячи с заходом фулбеков в высокие позиции. Тогда Реал получил контроль и должен был забивать второй гол – а Манчестер Сити так ничего не придумал.

Но это довольно рискованный стиль для начала встречи. К тому же, "сливочные" в топ-матчах почти никогда не начинают активно, исследуя тактику соперника в стартовые 15-20 минут.

Вообще, желание подстраиваться является огромным козырем. Прочитать тактику Мадрида заранее практически нереально, ведь ее по сути и нет – команда перестраховывается и выжидает, а затем ломает твой стартовый план. В этом подходе есть недостатки, но он регулярно приносит успех Реалу.

Тем не менее, проблема фланговых и полуфланговых "карманов" точно станет более актуальной для ответного матча. Одним из вариантов ответа на этот шаг тактические эксперты называют выход Чуамени вместо Родриго – Каземиро 2.0 способен покрывать большое пространство и обладает высокой скоростью. Впрочем, его еще нельзя назвать основным, а для системы "бланкос" сыгранность имеет первостепенное значение.

Общей проблемой для обоих коллективов является прессинг и игра на встречных курсах. И подопечные Пепа, и команда Анчелотти настолько прибавили в этих аспектах за год, что просто боятся давить друг на друга без мяча. Риски гигантские. Любая попытка действовать агрессивнее будет натыкаться на раскрытие игры, так что ураганного начала встречи на Этихаде ожидать не стоит.

Кадровая ситуация

Манчестер Сити до сих пор не может рассчитывать на основного левого защитника. Натан Аке остается в лазарете – и это большая потеря, ведь голландец имеет шикарные оборонительные навыки. Его отсутствие не является страшной проблемой в контексте противостояния на фланге 1-в-1 (Аканджи умеет защищаться), однако при наличии Аке "горожане" могут лишний раз перегрузить атаку. В частности, более раскованно на чужой половине ведут себя Стоунз и Уокер.

Без Нэйтана "горожане" вынуждены взвешивать риски. Других проблем с составом нет. Основа Манчестер Сити получила отдых в чемпионате – как и основа Реала.

Единственной кадровой проблемой "сливочных" сегодня может стать Камавинга. Француз получил небольшое, однако неприятное повреждение в поединке с Хетафе.

Карло Анчелотти уверяет, что Эдуардо успел восстановиться, но не проявится ли травма по ходу встречи? К счастью, из лазарета уже вернулся Менди.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Вальверде, Кроос, Модрич – Родриго, Винисиус, Бензема

Прогноз "Футбол 24" – шансы равны

Букмекеры единодушны в своих прогнозах. Коэффициенты на проход Реала колеблются в районе 5,1-5,2, в то время как на триумф Сити дают не больше 1,7. Аналитическая модель FiveThirtyEight тоже не оставляет Мадриду шансов – 70% в пользу выхода "горожан" в финал.

До поединка в Мадриде статус фаворита, выданный Манчестер Сити, не удивлял. Впрочем, сейчас такие прогнозы выглядят странно. На Сантьяго Бернабеу нельзя говорить даже о взаимной нейтрализации – Реал благодаря перестановкам Анчелотти смог перехватить инициативу и должен был побеждать, а вот "горожане" даже на стадии доминирования не создали чего-то интересного.

Хотя по моментам было равенство, а сам рисунок игры условно можно разделить на три части – давление Сити, давление Реала, согласие на ничью. Эффективнее во всех фазах был "королевский клуб". Это не значит, что он точно сильнее. Просто 70 на 30 от FiveThirtyEight не учитывают тонкостей, опираясь сугубо на цифры.

У Ман Сити есть Холанд с миллионом голов на 90 минут, а также очень интенсивный прессинг. У Реала есть королевские адаптации, уникальная сыгранность уникальных футболистов и Винисиус – встреча на Сантьяго Бернабеу доказала, что сдержать его нереально (и это не лирика, а факт).

По уровню тактической гибкости коллективы равны. В работе на мяче они тоже блестящи. Гейм-менеджмент тренеров вызывает восторг. Ну какие тут 70 на 30?

У "горожан" есть определенное преимущество в задней линии, ведь она не настолько перекошена в сторону защиты против Холанда, да и в целом 3-4 центрбека сзади являются серьезным аргументом. Кроме того, они очень помогают на стандартах (Сити является одной из самых высоких команд АПЛ).

Зато Манчестер Сити не хватает того же универсализма, который есть у Реала. У Пепа Гвардиолы есть несколько вариаций схем, его футболисты не могут так же гармонично менять позиции по ходу одного эпизода. Эта особенность делает Реал более непредсказуемым в топ-матчах.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы воздержимся от конкретного прогноза. Голы будут, но соперники равны. Судьбу противостояния решат детали, которые невозможно предсказать до стартового свистка.