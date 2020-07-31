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Манчестер Сити – Реал: Гвардиола призвал забыть преимущество своей команды перед боем с мадридцами

15:42 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Гвардиола призвал забыть преимущество своей команды перед боем с мадридцами
Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка с Реалом в рамках Лиги чемпионов.

 

"Мы не должны слишком много думать о преимуществе, которое у нас есть. Если есть команда, которая может все перевернуть, то это Реал и другие великие клубы, как Барселона или Бавария. Они знают этот турнир и знают, как в нем играть.

Реал представил сразу два комплекта новой формы

Мы не собираемся вносить какие-либо тактические изменения или что-то, что может удивить Реал.

Единственная цель, которую я ставлю перед собой в ближайшие недели, заключается в том, чтобы игроки вышли на поле, чтобы играли в футбол и боролись. Все просто. У команды должно быть только это в голове", – цитирует Гвардиолу DAZN.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ Сити на выезде обыграл Реал (2:1). Ответный матч состоится 7 августа.

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