Манчестер Сити – Реал: Гвардиола призвал забыть преимущество своей команды перед боем с мадридцами

"Мы не должны слишком много думать о преимуществе, которое у нас есть. Если есть команда, которая может все перевернуть, то это Реал и другие великие клубы, как Барселона или Бавария. Они знают этот турнир и знают, как в нем играть.

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Мы не собираемся вносить какие-либо тактические изменения или что-то, что может удивить Реал.

Единственная цель, которую я ставлю перед собой в ближайшие недели, заключается в том, чтобы игроки вышли на поле, чтобы играли в футбол и боролись. Все просто. У команды должно быть только это в голове", – цитирует Гвардиолу DAZN.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ Сити на выезде обыграл Реал (2:1). Ответный матч состоится 7 августа.

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