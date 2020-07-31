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Реал представил сразу два комплекта новой формы

14:15 - Читати українською
Реал представил сразу два комплекта новой формы
Фото ФК Реал

Мадридский клуб порадовал своих болельщиков новой экипировкой.

Реал на своем официальном сайте опубликовал фото домашней и выездной формы на сезон 2020/21.

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Первый комплект выполнен в традиционном белом цвете, второй – в розовом. Разработкой экипировки занималась компания Adidas.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ла Лиги Реалу удалось на финише турнира обойти Барселону и завоевать золотые медали.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Футбольная форма
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