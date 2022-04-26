Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити стал для Бензема юбилейным. Теперь в активе француза 600 поединков в футболке Реала.

Манчестер Сити – Реал – видео голов и обзор матча

Лишь восемь футболистов Королевского клуба достигали такой отметки, но Бензема среди них – единственный легионер. Рекордсменом Реала по количеству матчей является Рауль (741 игра). Далее следуют Икер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Сантильяно (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (601).

К слову, Бензема перебрался в Мадрид летом 2009 года из французского Лиона. С тех пор форвард прошел путь от игрока, над которым насмехались, до безоговорочной легенды Реала. В его активе 318 голов и 157 результативных передач.

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