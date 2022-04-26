Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті став для Бензема ювілейним. Тепер у активі француза 600 поєдинків у футболці Реала.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів і огляд матчу

Лише вісім футболістів Королівського клубу досягали такої позначки, але Бензема серед них – єдиний легіонер. Рекордсменом Реала за кількістю матчів є Рауль (741 гра). Далі йдуть Ікер Касільяс (725), Маноло Санчіс (710), Серхіо Рамос (671), Сантільяна (645), Фернандо Єрро (601) та Франсіско Хенто (601).

Нагадаємо, Бензема перебрався у Мадрид влітку 2009 року із французького Ліона. Відтоді форвард пройшов шлях від гравця, з якого насміхалися, до беззаперечної легенди Реала. У його активі 318 голів та 157 результативних передач.

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