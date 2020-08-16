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Манчестер Сіті – Ліон: легенди АПЛ підірвали мережу реакцією на епічний промах Стерлінга

11:43 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: легенди АПЛ підірвали мережу реакцією на епічний промах Стерлінга
Рахім Стерлінг / Фото UEFA

Зірка Манчестер Сіті Рахім Стерлінг зумів шокувати своїх досвідчених екс-колег.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер вирішив переглянути чвертьфінал Ліги чемпіонів у компанії колишнього гравця Манчестер Сіті Майки Річардса.

Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту

Очевидно, що обоє екс-гравців підтримували команду Гвардіоли у поєдинку з Ліоном. Кумедний епізод трапився під час промаху Рахіма Стерлінга – форвард Сіті з кількох метрів не влучив у пусті ворота. Реакція легенд АПЛ на цей удар – безцінна.

Нагадаємо, саме Ліон пробрався до півфіналу ЛЧ, де 19 серпня зустрінеться із Баварією.

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Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту
06:00
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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Манчестер Сіті - Ліон Джеймі Джеймі Карраґер Рахім Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Майка Майка Річардс
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