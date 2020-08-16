Манчестер Сіті – Ліон: легенди АПЛ підірвали мережу реакцією на епічний промах Стерлінга

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер вирішив переглянути чвертьфінал Ліги чемпіонів у компанії колишнього гравця Манчестер Сіті Майки Річардса.

Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту

Очевидно, що обоє екс-гравців підтримували команду Гвардіоли у поєдинку з Ліоном. Кумедний епізод трапився під час промаху Рахіма Стерлінга – форвард Сіті з кількох метрів не влучив у пусті ворота. Реакція легенд АПЛ на цей удар – безцінна.

Нагадаємо, саме Ліон пробрався до півфіналу ЛЧ, де 19 серпня зустрінеться із Баварією.

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