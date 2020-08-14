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Манчестер Сити – Лион: Агуэро не поможет "горожанам" в матче Лиги чемпионов

22:23 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: Агуэро не поможет "горожанам" в матче Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро / Фото ФК Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро находится на родине Хосепа Гвардиолы.

 

"Агуэро продолжает восстанавливаться в Барселоне", – цитирует главного тренера Манчестер Сити BBC.

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Напомним, 32-летний аргентинец получил травму еще в конце июня в матче с Бернли, после чего ему понадобилась операция. В прошлом сезоне чемпионата Англии Серхио провел 24 матча, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассистами.

Завтра, 15 августа, Манчестер Сити встретится с Лионом в рамках 1/4 финала ЛЧ, начало поединка в 22:00.

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Лига чемпионов Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Лион Серхио Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити
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