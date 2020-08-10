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Манчестер Сити готов продать основного защитника за смешную сумму

10 августа 23:17 - Читати українською
Манчестер Сити готов продать основного защитника за смешную сумму
Николас Отаменди / Getty images

Манчестер Сити пытается пристроить ненужных футболистов в другие клубы. Новое место работы вынужден искать Николас Отаменди.

После подписания Натана Аке из Борнмута тренерский штаб Манчестер Сити больше не рассчитывает на помощь Николаса Отаменди, утверждает The Sun.

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По информации издания, "горожане" готовы выслушать предложения по 32-летнему аргентинцу. Более того – клуб из Манчестера уже даже "повесил ценник" на футболиста. Потенциальным покупателям трансфер обойдется всего в 9 млн евро. 5 лет назад Сити заплатил Валенсии за Николаса около 45 млн.

К слову, в прошлом сезоне Отаменди провел за команду Хосепа Гвардиолы 39 матчей во всех турнирах, а также в этих встречах трижды забивал в ворота соперников Манчестер Сити.

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