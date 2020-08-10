Манчестер Сити готов продать основного защитника за смешную сумму

После подписания Натана Аке из Борнмута тренерский штаб Манчестер Сити больше не рассчитывает на помощь Николаса Отаменди, утверждает The Sun.

Барселона надеется на португальский обмен с Манчестер Сити

По информации издания, "горожане" готовы выслушать предложения по 32-летнему аргентинцу. Более того – клуб из Манчестера уже даже "повесил ценник" на футболиста. Потенциальным покупателям трансфер обойдется всего в 9 млн евро. 5 лет назад Сити заплатил Валенсии за Николаса около 45 млн.

К слову, в прошлом сезоне Отаменди провел за команду Хосепа Гвардиолы 39 матчей во всех турнирах, а также в этих встречах трижды забивал в ворота соперников Манчестер Сити.

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