Манчестер Сити – Челси: УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов
Представитель Челси получил награду MVP ключевого матча самого престижного клубного турнира.
Полузащитник Челси Н'Голо Канте стал лучшим футболистом финала ЛЧ против Манчестер Сити (1:0), сообщает официальный сайт УЕФА.
"Мне по**й, мы выиграли Лигу чемпионов", – Хаверц эмоционально прокомментировал триумф Челси
"Он стабильно и прочно закрепился в полузащите Челси, истощая футболистов Сити и срывая атаки хитрыми перехватами.
Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брюйне в начале второго тайма, и пытался, по возможности перенаправить мяч вперед", – говорится в комментарии УЕФА.
В прошлом сезоне АПЛ Канте провел 30 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом