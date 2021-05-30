Полузащитник Челси Н'Голо Канте стал лучшим футболистом финала ЛЧ против Манчестер Сити (1:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Он стабильно и прочно закрепился в полузащите Челси, истощая футболистов Сити и срывая атаки хитрыми перехватами.

Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брюйне в начале второго тайма, и пытался, по возможности перенаправить мяч вперед", – говорится в комментарии УЕФА.

В прошлом сезоне АПЛ Канте провел 30 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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