Хавбек Челси Кай Хаверц не полез за словом в карман после финального свистка в финале ЛЧ.

"Выросла ли моя трансферная стоимость после этого матча? Мне по**й, мы выиграли Лигу чемпионов", – цитирует Хаверца журналист Низаар Кинчелла в Twitter.

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Именно 21-летний немец стал автором победного гола в ворота Манчестер Сити, который и позволил Челси завоевать второй трофей ЛЧ в своей истории. По данным transfermarkt, Кай оценивается в 70 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Хаверц провел 27 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами.

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