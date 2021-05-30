"Мне по**й, мы выиграли Лигу чемпионов", – Хаверц эмоционально прокомментировал триумф Челси
01:09 - Читати українською
Хавбек Челси Кай Хаверц не полез за словом в карман после финального свистка в финале ЛЧ.
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42’ Кай Хаверц
"Выросла ли моя трансферная стоимость после этого матча? Мне по**й, мы выиграли Лигу чемпионов", – цитирует Хаверца журналист Низаар Кинчелла в Twitter.
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Именно 21-летний немец стал автором победного гола в ворота Манчестер Сити, который и позволил Челси завоевать второй трофей ЛЧ в своей истории. По данным transfermarkt, Кай оценивается в 70 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Хаверц провел 27 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами.
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