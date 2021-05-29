"Хотели ли получить в финале соперника не из АПЛ? Соперников на финал не выбирают. На этот матч просто выходят и выигрывают. Других вариантов нет. Знаете, если бы мне пять лет назад сказали, что я окажусь в такой ситуации, то я бы не поверил. Правда. Я мечтал об этом, когда был ребенком. Но это была просто мечта. И вот он я, и вот моя мечта становится реальностью. Именно поэтому я даже не думаю о том, что хотел бы получить другого соперника.

Манчестер Сити – Челси: анонс финала Лиги чемпионов

Два подряд поражения от Челси в чемпионате? Конечно, мы знаем, что Челси – очень сложная команда. Но мы не можем сомневаться. Мы должны быть собой и играть так, как умеем. Обе команды прекрасно друг друга знают, ведь мы играем в одной лиге. Я думаю, что мы сможем обыграть их, если покажем свой лучший футбол, несмотря на две победы Челси в последних матчах с нами.

Я думаю, мы должны быть настоящим Манчестер Сити и не допускать ошибок, потому что в финале все решают мелкие детали. Мне кажется, ключ к победе таков: Ман Сити должен быть настоящим Ман Сити, играть в командный футбол, атаковать и защищаться вместе. Нужно уделить внимание деталям", – отметил Гарсия в интервью Lesportiudecatalunya.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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